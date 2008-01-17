Тимошенко в Брюсселі зустрінеться з Мендельсоном

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у ході свого візиту до Брюсселя наприкінці січня планує зустрітися з комісаром ЄС з питань торгівлі Пітером МЕНДЕЛЬСОНОМ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр зауважив, що у ході зустрічі з П.МЕНДЕЛЬСОНОМ 16 січня у Лондоні він обговорив питання майбутньої зустрічі з єврокомісаром. “Ми обмінялися також думками щодо наступного візиту прем’єр-міністра України до Брюсселя”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати Брюссель 28-29 січня.

16 січня Україна та ЄС завершили переговори щодо експортних мит, знявши, таким чином, останню перешкоду для України на шляху вступу до Світової організації торгівлі і початку переговорів з ЄС про створення зони вільної торгівлі.