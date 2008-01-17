Вже й Ющенко помітив, що Києвом їздити неможливо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає системного підходу щодо генеральної забудови столиці, і це, передусім, має торкатися київських автошляхів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент заявив сьогодні під час наради щодо транспортних проблем міста, в якій взяли участь прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Київської державної обласної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК та інші.

На початку наради Президент висловив переконання про абсолютну неприпустимість хаотичного будівництва, яке за останні 5 років вже переростає в небезпеку життю і здоров’ю громадян.

«Ми будуємо квартири і дачі, ледь-ледь дотягується до житлових масивів сервісна мережа лікарень і шкіл. Однак зовсім не думаємо про шляхи та зелену зону міста», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави вважає, що кричущою є відсутність дотримання Генерального плану забудови міста.

В.ЮЩЕНКО виніс на обговорення питання стану доріг у Києві та складні умови для руху транспорту, зумовлені ним.

За статистикою, щороку кількість авто в столиці збільшується на 60 тис., а щодня містом пересувається 400 тис. транспортних одиниць. Ця ситуація, окрім заторів і тісняви, несе серйозні екологічні проблеми, констатував глава держави.

«Існуючі умови руху автотранспорту на вулицях Києва потребують здійснення заходів, що забезпечуватимуть пропуск транспортних потоків на сучасному світовому рівні», - заявив Президент, підкресливши важливість будівництва кільцевої дороги для вирішення цієї проблеми.

В.ЮЩЕНКО поставив завдання побудувати дороги, транспортні розв’язки і вивести транзитні авто за межі міста, а також подбати про озеленення трас та житлових масивів.

Глава держави вказав на те, що незадовільний стан доріг в Україні забирає можливості повної реалізації її транзитного потенціалу як країни «з унікальною транзитною географією».

У такому контексті як національний пріоритет Президент виділив будівництво великої кільцевої дороги навколо Києва, а також розбудову системи доріг у країні, що є складовою підготовки України до проведення Євро-2012. «Я розглядаю цей проект як один з ключових у проведенні Євро-2012», – оцінив глава держави будівництво кільцевої дороги, підкресливши, що для його реалізації повинні консолідувати свої зусилля всі інституції влади, починаючи від місцевого рівня.

Віктор Ющенко назвав основні проблеми цього будівництва, серед яких – брак фінансування, необхідність врегулювати в законодавстві відведення земель під такі об’єкти.

Президент звернувся до учасників наради з вимогою сформулювати способи ефективного вирішення цих проблем у найстисліші терміни. Він також поставив вимогу виписати чіткий графік втілення усіх етапів цього будівництва, що має завершитися за 40 місяців, а також надати йому пріоритетної уваги.