Регіонали радять Тимошенко тренуватися на кішках

Член парламентської фракції Партії регіонів Василь Хара вважає соціальні ініціативи Тимошенко – знущанням з людей, що заслужили право на повагу і пошану. Про це Василь Хара заявив прес-службі Партії регіонів, коментуючи запропонований прем`єр-міністром механізм монетаризації пільг.

Серед іншого Хара пригадав Тимошенко «поневіряння пенсіонерів, що досі продовжуються, біля стін «Ощадбанку», викликані непродуманою соціальною політикою» і заявив, що прем`єр «вже готова загнати ветеранів війни і праці, чорнобильців, інвалідів, учасників бойових дій в нові черги». Йдеться про скасування пільгового проїзду в громадському транспорті і заміни його на адресну допомогу (часткову оплату пільговим категоріям транспортних витрат) або на видачу проїзних квитків.

«Схоже, у Тимошенко прорізалося хворобливе свербіння випробовувати свої ідеї на живих людях», - зауважує регіонал, і задається питанням: «скільки людей літнього віку, а саме вони в переважній більшості є пільговиками, залишиться здоровими після поневірянь в багатогодинних чергах під дверима кабінетів районних чиновників соцзабезпечення. Може, саме на те, що хворі і немічні люди не зможуть дістатися до чиновницьких кабінетів і підтвердити своє право на отримання пільги і розраховує нинішній уряд?»

Подібною ініціативою уряд Тимошенко перетворює Україну на країну, де балом правлять чиновники, вважає регіонал . «Адже саме від них залежатиме «ганяти» пенсіонерів за черговим підтверджуючим папірцем, чи ні».

Хара нагадав епізод з фільму «Операція «Ы» - коли Георгій Віцин тренується у використанні хлороформу для усипляння сторожа складу. І радить нинішньому «високоморальному» уряду також «тренуватися на кішках».