Яценюк назвав неприпустимими дії народних депутатів в НТКУ

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це не наші підходи. Країна, яка йде до Європейського Союзу буде сповідувати на ділі базові принципи та цінності європейської спільноти.

Оцінку роботі керівництва Національної телекомпанії України має давати Кабінет міністрів України відповідно до діючого законодавства країни», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, депутати від ВО ”Свобода” змусили і.о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Про це повідомляє «Українська правда».

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Це підтвердив сам Пантелеймонов в ефірі ”Громдського ТВ”.

Представники ”Свободи” приїхали в НТКУ в 19.30 і мали з Пантелеймоновим, за його словами, довгу і настирливу розмову.

Після неї тимчасового керівника ”Першого національного” змусили написати заяву.

Народні депутати силою посадили Пантелеймонова, били його по обличчю і голові.

Депутат від ”Свободи” Ігор Мірошниченко називав керівника НТКУ ”москалюкою” і звинувачував його в постійній брехні на каналі під час Майдану.

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Потім близько 20 осіб заштовхали Пантелеймонова у позашляховик і вивезли в невідомому напрямку.

Мірошниченко у телефонній розмові пояснив, що це здійснено за критику ”Свободи” на телеканалі ”Перший національний”, який в цей час транслював ”Громадське ТБ”.