Мороз розкрив «небезпечно нову» змову навколо крісла Президента

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що на сьогодні зміна порядку виборів Президента України є неприпустимою.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Столичные новости» №01 (487) від 15-22 січня 2008 року.

Як вважає лідер СПУ, зміна зараз порядку приходу на посаду глави держави є «небезпечно новою змовою, яка визначить її учасникам вигоди: бізнесові, законодавчі, посадові... У цьому торзі забудуть про народ».

Разом із тим, на думку О.МОРОЗА, в майбутньому зміна порядку виборів Президента «була б виправданою і відповідала б практиці багатьох європейських демократій».

«Тобто ще один-два циклу вибори Президента повинні бути всенародними. За цей час необхідно завершити політреформу. Тоді обрання Президента парламентом може бути доцільним», - підкреслив О.МОРОЗ.