Завтра Верховна Рада проведе пленарне засідання

Завтра ВР проведе наступне засідання.

У четвер, 20 березня, відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Повідомлення розміщено на сайті ВР. Читайте такожТурчинова закликали написати заяву про відставку за нерішучість та бездіяльність Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада достроково припинила повноваження 8 народних депутатів, які перейшли працювати у виконавчі структури влади. Так, достроково позбавлені депутатських повноважень Арсен Аваков, Максим Бурбак, Людмила Денисова, Олег Махніцький, Валентин Наливайченко, Андрій Парубій, Павло Петренко та Олег Сиротюк.

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