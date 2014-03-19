Завтра Держдума РФ розгляне питання про приєднання Криму до Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив спікер Держдуми Сергій Наришкін.

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«Сьогодні вранці у нас відбулася нарада за участю лідерів парламентських фракцій, перших заступників голови Держдуми, голів кількох комітетів. Пропонується завтра провести додаткове засідання палати для того, щоб розглянути два документи», - сказав Наришкін.

За його словами, Президент РФ Володимир Путін «з хвилини на хвилину» внесе до парламенту необхідні документи.

«З хвилини на хвилину Президентом РФ буде внесено два документи. Один із документів - це міждержавний договір, який буде внесено на ратифікацію, і другий - проект федерального конституційного закону, що визначає статус назви і кордони нових суб'єктів РФ», - сказав Наришкін.

Початок засідання заплановано на 14.00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворенні у складі РФ нових суб'єктів.

19 березня Конституційний суд РФ одностайним рішенням визнав «міжнародний договір» про входження Криму до складу РФ таким, що відповідає Конституції РФ.