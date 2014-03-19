Процедура включення Криму до складу РФ завершиться до кінця тижня - спікер Держдуми

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це спікер Держдуми Сергій Наришкін сказав журналістам у Держдумі.

"Немає сумніву, що Конституційний суд винесе позитивний висновок. Це дасть змогу президенту РФ внести ці законодавчі акти до Держдуми. Ми очікуємо, що це буде зроблено сьогодні, і ми готові в найближчі терміни відповідно до норм міжнародного права і нашої парламентської процедури ухвалити ці закони. Ми це зробимо до кінця цього тижня", - сказав Наришкін.Читайте такожУ Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя

За його словами, в російських міністерствах йде робота з організації всіх складових економічного та соціального життя Криму.

Наришкін зазначив, що йдеться, зокрема про законодавство, яке б регулювало особливі податкові умови функціонування економіки Криму.