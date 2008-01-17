Огризко поїхав до Брюсселя

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні відбув з візитом до м. Брюссель, Королівство Бельгія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, програмою перебування В.ОГРИЗКА у Брюсселі передбачені його зустрічі з Комісаром з питань зовнішніх зносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, Генеральним секретарем Ради міністрів Європейського Союзу, Високим Представником ЄС з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’ром СОЛАНОЮ та міністром закордонних справ Королівства Бельгія Карлом де ГУХТОМ.