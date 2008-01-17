Луценко вигнав даїшників не права відбирати, а закони використовувати

Міністерство внутрішніх справ пояснює посилення нарядів Державтоінспекції необхідністю підвищення дисципліни учасників дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

В повідомленні наголошується, що ЗМІ жваво обговорюють заходи Міністерства внутрішніх справ, спрямовані на посилення контролю за безпекою дорожнього руху, та наводять численні коментарі з цього приводу як учасників дорожнього руху, так і представників зацікавлених державних органів. При цьому, зазначають в МВС, лейтмотив усіх цих обговорень зводиться до тези «ЛУЦЕНКО дав команду відбирати права у водіїв» й обговорення того, настільки це правомірно. В той же час в МВС наголошують, що Ю.ЛУЦЕНКО не давав жодних «команд» щодо вилучення (чи не вилучення) у водіїв документів на право керування транспортними засобами.

При цьому в міністерстві нагадали, що цього року першим своїм розпорядженням міністр окреслив вимоги, спрямовані на поліпшення ситуації з безпекою на автошляхах, головна з яких - посилення нарядів Державтоінспекції, більш жорстке застосування закону до злісних порушників Правил дорожнього руху. “Інакше кажучи, йдеться про більш повне використання норм чинного законодавства, а не застосування працівниками міліції ще не прийнятих (й, зрозуміло, не зареєстрованих в Міністерстві юстиції) положень ініційованих міністерством законопроектів у цій сфері”, - наголошується в повідомленні.

В МВС також зазначили, що ситуація на автошляхах не дає міліції морального права й далі обмежуватися лише документуванням правопорушень з боку водіїв й передачею справ до судів, які в силу об’єктивних та суб’єктивних причин не можуть суттєво вплинути на ситуацію з дисципліною серед учасників дорожнього руху. Це пов’язано з тим, що починаючи з 10 січня, працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 22 тисячі випадків створення аварійної обстановки на вулицях та автошляхах, виявлено майже 8 тисяч фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані.

В Міністерстві також наголошують, що практика затримання працівниками Державтоінспекції злісних порушників Правил дорожнього руху та притягнення їх до адміністративної відповідальності в окремих випадках може мати свої недоліки, але в цілому не суперечить чинному законодавству, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас органи внутрішніх справ сподіваються на громадську підтримку своїх намірів добитися від кожного учасника дорожнього руху законослухняності, дисциплінованості та взаємоповаги.