Ющенко зустрінеться з Путіним 12 лютого

Друге засідання Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням Президентів України та Російської Федерації відбудеться 12 лютого у Москві.

Як повідомили УНІАН у МЗС України, це підтвердили у ході сьогоднішньої телефонної розмови міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та перший заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій ДЕНИСОВ.

Очікується, що під час засідання буде проаналізовано весь комплекс питань двосторонніх відносин в усіх сферах та підписано План дій Україна-Росія на 2008 рік.

Після засідання Українсько-російської міждержавної комісії прем’єр-міністри та уряди обох держав вживатимуть заходи з метою реалізації досягнутих Президентами домовленостей.