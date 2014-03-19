Тимошенко: Я повернулася. Співчуваю всім, хто не чекав

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Доброго дня! Я повернулася. У всіх значеннях цього слова. Дякую всім хто підтримував і боровся та співчуваю всім, хто не чекав", - сказала Тимошенко.

Сьогодні вдень екс-прем'єра виписали берлінської клініки Charité.

Читайте такожГенпрокуратура відкрила справи проти суддів, експертів і свідків у справах Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, з 7 березня Юлія Тимошенко перебувала в Німеччині на лікуванні.

Лікарі клініки Charité діагностували їй міжхребцеву грижу і корінцевий синдром – здавлювання нервів.