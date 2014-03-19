Тимошенко: Я повернулася. Співчуваю всім, хто не чекав
23:17, 19 березня 2014Політика
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Екс-прем'єр Юлія Тимошенко повернулася в Україну після лікування в Німеччині.
Тимошенко повернулася в Україну після лікування в Німеччині / REUTERS
Про це вона написала у своєму Twitter.
"Доброго дня! Я повернулася. У всіх значеннях цього слова. Дякую всім хто підтримував і боровся та співчуваю всім, хто не чекав", - сказала Тимошенко.
Сьогодні вдень екс-прем'єра виписали берлінської клініки Charité.
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Як повідомляв УНІАН, з 7 березня Юлія Тимошенко перебувала в Німеччині на лікуванні.
Лікарі клініки Charité діагностували їй міжхребцеву грижу і корінцевий синдром – здавлювання нервів.
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