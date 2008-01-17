Ющенко взявся піднімати програму Тимошенко на новий рівень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає розробку та внесення до парламенту у визначені законодавством строки Програми діяльності уряду, однак глава держави наполягатиме, аби в остаточній редакції цього документа були обов’язково враховані усі його зауваження та пропозиції.

Про це заявив сьогодні на брифінгу керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою та Кабінетом міністрів Секретаріату Президента України Ян БЕРНАЗЮК, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Я.БЕРНАЗЮК звернув увагу на ряд пропозицій Президента, які залишилися не врахованими у Програмі діяльності уряду. В документі, зокрема, не знайшло відображення таке суспільно важливе питання як ліквідація заборгованості по зарплаті та запобігання новим боргам на підприємствах усіх форм власності.

Крім того, відзначив Я.БЕРНАЗЮК, уряд не врахував пропозицію Президента щодо необхідності чіткої фіксації зобов’язання Кабміну виконати конкретні акти глави держави, зокрема, указів про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом, про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна. Уряд також «з незрозумілих причин» відмовився скоротити на два роки (з 2010 на 2008 рік) кінцевий термін підключення всіх загальноосвітніх навчальних закладів до високошвидкісного Інтернету, додав Я.БЕРНАЗЮК.

Президент наполягатиме на вилученні з Програми діяльності уряду зобов’язання розробити зміни до закону про Кабінет міністрів, наголосив Я.БЕРНАЗЮК. У цьому контексті він нагадав, що глава держави нещодавно вніс до ВР нову редакцію цього закону, парафовану представниками демократичних сил - учасниць коаліції. «Відповідно, Президент вважає, що ревізії ці домовленості і цей законопроект піддаватися не повинні», – відзначив керівник Служби забезпечення зв`язків з ВР та Кабміном.

На переконання глави держави, з тексту Програми також слід вилучити наміри уряду запропонувати свою редакцію закону про внесення змін до Конституції, зважаючи на створену (згідно з нещодавнім указом Президента) Національну конституційну раду, до якої делеговані представники політичних сил парламенту, громадських організацій тощо. «З огляду на це, Програма діяльності уряду не повинна містити будь-які зобов’язання Кабміну щодо самостійної участі у процесі формування змін до Конституції України», – зазначив Я.БЕРНАЗЮК.

Керівник Служби забезпечення зв`язків з ВР та Кабінетом міністрів водночас відзначив, що значну частину конструктивних та важливих пропозицій глави держави уряд у своїй Програмі врахував.

«Президент вважає, що це дозволяє підняти Програму діяльності уряду на якісно новий рівень», – сказав Я.БЕРНАЗЮК. Йдеться, зокрема, про чітко зафіксовані у тексті зобов`язання Кабміну виконати конкретні заходи. «Уряд тим самим показує готовність нести політичну відповідальність за виконання цієї Програми і тих обіцянок, які дали політики під час виборчої кампанії і які лягли в основу коаліційної угоди та, відповідно, перейшли до Програми дій уряду», – відзначив Я.БЕРНАЗЮК.

Ще одним позитивним моментом доопрацьованої урядової програми, за словами Я.БЕРНАЗЮКА, є врахування соціальних ініціатив глави держави у частині зобов’язання забезпечити першочергове отримання житла багатодітними сім`ями та пільгові правила вступу до вузів дітей з таких родин.

Як повідомляв УНІАН, проект програми “Український прорив: для людей, а не політиків” Кабінет міністрів України затвердив 16 січня і передав до парламенту.

Сьогодні, 17 січня, у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків".