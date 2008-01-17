У Гриценка є погані новини для регіоналів та комуністів щодо НАТО

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що ймовірність приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському самміті альянсу становить 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

“Я б сказав, що ймовірність приєднання до ПДЧ десь 70%. Більшість країни - членів НАТО без застережень підтримують приєднання України до ПДЧ, але деякі країни потрібно ще переконувати, оскільки письмового звернення буде недостатньо”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, виключно важливим став би візит прем’єр-міністра у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі найближчим часом і безпосереднє звернення Ю.ТИМОШЕНКО до керівництва альянсу з цього питання. А Президент України має особисто взяти участь у самміті альянсу в Бухаресті у квітні 2008 року, вважає голова парламентського комітету .

За інформацією А.ГРИЦЕНКА, такі заходи зараз готуються.

“Я вважаю, що підписання цього документа трьома вищими посадовими особами держави – це важливий позитивний крок, який, окрім іншого, прискорить інформаційну кампанію відносно НАТО в Україні”, – зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що у листопаді 2005 року на самміті Україна-НАТО у Вільнюсі була ініційована розробка плану дій щодо членства України в альянсі у частині Міністерства оборони. За словами голови комітету, цей документ успішно виконується Міністерством оборони з вересня 2006 року.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в цілому ПДЧ – це документ, який містить перелік реформ, що потрібні Україні, її громадянам, а не альянсу. Загалом для країни такий документ ще не розроблений, додав він.

“Армія тут об’єктивно йшла попереду всіх. Якби в НАТО приймали не країну, а армію, то ми вже давно були б там”, – сказав голова комітету.

Він також нагадав, що Україна бере участь в усіх 4 операціях НАТО, чого не роблять навіть деякі країни - члени альянсу.

“Приєднання України до ПДЧ змусить Українську владу працювати більш ефективно і більше дбати про людей”, – наголосив А.ГРИЦЕНКО.