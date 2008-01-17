У ПР підрахували максимальну чисельність контрактної армії – 2008

Заява політичних сил, що перебувають сьогодні при владі, щодо переходу на контрактну службу вже у 2008 році, - тупикова і помилкова. Так народний депутат від ПР, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук прокоментував проблеми переходу Збройних Сил України на контрактну основу.

“Це вкрай небезпечно для Української держави, - цитує Кузьмука сайт Партії регіонів. - Перш за все, цей процес потребує надзвичайної концентрації ресурсів - що не відповідає задекларованим планам і реальним можливостям нашої держави”.

Серед інших об’єктивних чинників, які перешкоджатимуть швидкому переходу української армії на контрактну основу Кузьмук навів демографічну ситуацію. “Про демографічну складову взагалі ніхто ніколи не згадує, - сказав депутат. - На військовому обліку сьогодні перебуває 1млн. 500 тисяч чоловік. Дві третини з них (більше мільйону) не підлягають призову через наявність відстрочок. Це і за сімейними обставинами, через необхідність продовження навчання, депутатську діяльність, тимчасову непридатність, ухилення від призову і зарахування до резерву. Підлягають виклику до призову біля 507 тисяч. З них мають низькі морально-ділові якості, перебувають на обліку в органах МВС - 71 тисяча, не мають освіти – 12 тисяч, мають два та більше хронічних захворювання - 84 тисячі, мають підстави для відстрочки від призову – 301тисяча. Тобто в якості потенційних кандидатів для проходження служби в Збройних Силах та інших військових формуваннях можна розглядати до 32 тисяч на півроку. З них лише 23 тисячі придатні до контрактної служби”.

Разом з тим Кузьмук ствердив, що Партія регіонів чітко стоїть на позиції, що альтернативи переходу на комплектування на контрактну службу в Україні не існує. Ми за професійну армію, але у нас власний погляд на її розбудову. Але додав, що поверховий підхід, необґрунтовані терміни зводять нанівець всі намагання держави забезпечити власну оборону.

Також, на думку депутата, примусово створювати контрактну армію, як це намагаються сьогодні зробить владні сили, неможливо в принципі.

Кузьмук назвав реальний, на його погляд, термін переходу на контрактну армію: 2012–2015 роки.