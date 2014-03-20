США розширюють список росіян, проти яких введено санкції

Про це Президент США Барак Обама заявив у своїй доповіді щодо України, яка транслювалась на сайті Білого дому.

Читайте такожОбама вводить економічні санкції проти Кремля

«Я хочу окреслити ситуацію в Україні і ті кроки, які США робить у відповідь. Останні дні ми глибоко стурбовані тим, що відбувається. Ми побачили незаконний референдум, який відбувся в Криму, дії Росії з метою анексії Криму і небезпеку ескалації на території Криму, а також у всій східній Україні. Це той вибір, який зробив російський уряд. Вибір, який не сприймається як міжнародною спільнотою, так і владою України. Через такі рішення російського уряду ми маємо, як і збиралися, запровадити додаткові заходи щодо Росії», - наголосив Обама.

«Спираючись на указ, який я підписав, у відповідь на російську інтервенцію в Україну ми вводимо санкції стосовно більшої кількості російських високопосадовців. На додаток ми уже застосували санкції до інших осіб, які мають істотні ресурси та впливи, аби забезпечувати підтримку російському керівництву, так само як і до банків, які надають матеріальну підтримку цим особам… Ми вдаємося до таких дій у відповідь на те, що Росія вже зробила в Криму», - сказав президент США.

«Водночас увесь світ спостерігає, як Росія розташовує свої війська так, що вони можуть поширюватися далі на східну та південну Україну. З цих причин ми працюємо тісно з нашими європейськими партнерами, щоб вдатися до жорсткіших дій надалі, якщо Росія продовжуватиме ескалацію ситуації», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Сполучені Штати ввели санкції стосовно низки осіб, дії яких були направлені на посилення кризи в Україні і підтримку військової агресії на території Автономної Республіки Крим.

Зокрема, санкції вводяться стосовно російських чиновників Владислава Суркова (помічник президента РФ Володимира Путіна), Сергія Глазьєва (радник президента РФ Путіна), Леоніда Слуцького (депутат Держдуми, голова Комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і відносин із співвітчизниками), Андрія Клішаса (член Ради федерацій, голова Комітету з питань розвитку громадянського суспільства), Валентини Матвієнко (голова Ради федерацій), Дмитра Рогозіна (віце-прем'єр-міністр уряду РФ) і Олени Мізуліної (депутат Держдуми).

Крім того, під дію санкцій підпадають Сергій Аксьонов (самопроголошений прем'єр-міністр Криму) – за загрозу миру, стабільності, територіальній цілісності України, Володимир Константинов (спікер кримського парламенту, що виголосив декларацію незалежності Криму 11 березня 2014 року), Віктор Медведчук (лідер руху «Український вибір» і спонсор екс-президента Віктор Януковича) і власне Віктор Янукович (екс-президент України, що втік з України до Росії і звернувся до президента Путіна з проханням ввести в Україну війська).

Сьогодні, 20 березня, президент США Обома заявив, що підписав указ, який дозволяє ввести економічні санкції проти Росії.

Довідка УНІАН. Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін і нелегітимні представники кримської влади підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Сьогодні, 20 березня, Державна дума Росії на позачерговому пленарному засіданні ухвалила рішення про анексію Криму.