США обіцяють посилити санкції, якщо Росія не зупиниться

Якщо Росія зробить неправильний вибір щодо України, то це їй дорого коштуватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу у Києві заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман.

«Якщо Росія продовжуватиме агресію щодо України і не зніме ескалацію, тоді будуть додаткові санкції та додаткові дії, на які ми підемо», - наголосила вона.

Читайте такожЄвросоюз вирішив зачекати з економічними санкціями проти Росії

Також заступник держсекретаря зазначила, що президент США Барак Обама запропонував усім лідерам країн «Великої сімки» у понеділок, 24 березня, провести зустріч, щоб визначити, яких заходів мають вжити у ситуації з Україною та РФ.

«У Росії є вибір, якщо вона зробить неправильний вибір – це їм дорого коштуватиме», - заявила вона.

Крім того, за словами Шерман, «США чітко заявляли, що будуть певні заходи, спрямовані на подальшу ізоляцію Росії, якщо вона продовжить підривати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми провели перший раунд санкцій, виконавчий ордер може бути доповнений іншими санкціями».