США обіцяють посилити санкції, якщо Росія не зупиниться
США посилять санкції проти Росії у разі спроб подальшої анексії української території, заявив заступник держсекретаря США.
Якщо Росія зробить неправильний вибір щодо України, то це їй дорого коштуватиме.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу у Києві заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман.
«Якщо Росія продовжуватиме агресію щодо України і не зніме ескалацію, тоді будуть додаткові санкції та додаткові дії, на які ми підемо», - наголосила вона.
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Також заступник держсекретаря зазначила, що президент США Барак Обама запропонував усім лідерам країн «Великої сімки» у понеділок, 24 березня, провести зустріч, щоб визначити, яких заходів мають вжити у ситуації з Україною та РФ.
«У Росії є вибір, якщо вона зробить неправильний вибір – це їм дорого коштуватиме», - заявила вона.
Крім того, за словами Шерман, «США чітко заявляли, що будуть певні заходи, спрямовані на подальшу ізоляцію Росії, якщо вона продовжить підривати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми провели перший раунд санкцій, виконавчий ордер може бути доповнений іншими санкціями».