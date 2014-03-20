Два десятки озброєних росіян штурмом захопили корвет "Тернопіль"
19:10, 20 березня 2014Політика
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15-20 озброєних людей почали штурм корабля "Тернопіль" у Севастопольській бухті на 15-му причалі, повідомляє керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов.
Корвет "Тернопіль"
"15-20 озброєних людей висадились. Почався штурм "Тернополя", - повідомив Селезньов. Він також додав, що вихід на територію причальної стінки заблокований російськими військовослужбовцями, а вихід в море для українських кораблів перекритий судами розмагнічування РФ, повідомляє Українська правда.
"На борту кораблів автоматники", - написав Владислав Селезньов у своєму Facebook.
Станом на 18:49 мічман корабля "Тернополь" Олексій Кирилов сказав: "Мій корабель захоплений. На жаль, більше я нічого вам сказати не можу".
Як повідомлялося раніше, кілька годин тому військові РФ закидали гранатами український корвет "Тернопіль", черз що корабель отримав пошкодження.
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