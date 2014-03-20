Аксьонов отримав російський паспорт

Про це повідомила прес-служба Радміну Криму на своїй сторінці в мережі «Фейсбук».

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Паспорт Аксьонову вручила заступник керівника Федеральної міграційної служби Росії Олена Родочина.

Російські паспорти в Криму також почали видавати всім бажаючим жителям півострова.

Сергій Аксьонов нагадав, що документ, що підтверджує російське громадянство, оформляється за рахунок бюджету.

«Паспортів достатньо, процес їх видачі йде з ранку. Міграційна служба отримала все необхідне. Для громадян усе це відбувається абсолютно безкоштовно», - зазначив він.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

Крім іншого, в тексті цього «договору» говориться: «Від дня прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів громадяни України й особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території Республіки Крим або на території міста федерального значення Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації, за винятком осіб, які впродовж одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти інше громадянство, що є у них і (чи) їхніх неповнолітніх дітей, або залишитися особами без громадянства».

У свою чергу Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий і категоричний протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України наголошує, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.