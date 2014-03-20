Росія обіцяє США не захоплювати Східної України – Пентагон

За повідомленням, Шойгу розповідав Гейґелові, що тисячі російських військ, дислокованих уздовж кордону з Україною, перебувають там тільки задля навчань і не мають наміру вторгатися через кордон,передає Радіо Свобода.

Як повідомив речник Пентагону, в перебігу розмови, що протривала близько години, Гейґел наголосив Шойгу: через те, що Крим фактично контролюють нині російські війська, саме вони відповідальні за все, що відбувається на півострові.

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Росія цього тижня анексувала український Крим, але провідні країни світу не визнають цього кроку, наголошуючи, що він грубо суперечить міжнародному праву.

Напередодні анексії, а перед цим військової окупації Криму чільні російські посадовці так само запевняли, що не мають намірів робити цього.