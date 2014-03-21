США розглядають запит України про військову допомогу, але воліють дипломатію
02:33, 21 березня 2014Політика
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У Вашингтоні не хотіли б бачити військового виходу з ситуації, що складається в Україні, і фокусуються на дипломатичних і політичних заходи в справі розрядки ситуації
США розглядають запит України про військову допомогу, але воліють дипломатію
Про це на брифінгу повідомила представник державного департаменту США Дженніфер Псакі, повідомляє ZN.UA.
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"У нас існують довготривалі відносини у сфері безпеки з українськими військовими. Не уточнюючи деталей, я можу сказати, що ми розглядаємо їх (український) запит щодо військової допомоги, але ми зосереджуємося на дипломатичних і політичних засобах, спрямованих на деескалацію ситуації. Тут ніхто не хоче військового виходу", - повідомила вона, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати відповідний запит з боку України.
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