Яценюк каже, що нічого не порушував, коли підписав листа до НАТО
Спікер послався на документи
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що лист вищого керівництва держави до Генерального Секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО був підписаний у чіткій відповідності до чинного законодавства.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, на цьому він наголосив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що відповідно до статті 88 Конституції України, голова Верховної Ради України представляє ВР України у відносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав.
Голова Верховної Ради, наголосив А.ЯЦЕНЮК, може підписувати від імені Верховної Ради України «тільки ті документи, які мають відповідне юридичне обґрунтування і правові підстави, які базуються на актах Верховної Ради України, прийняті належним чином».
З огляду на це голова Верховної Ради України, сказав А.ЯЦЕНЮК, підписав цього листа на підставі двох актів - Постанови Верховної Ради України № 223-IV від 21 листопада 2002 року, яка, за його словами, «чітко визначає всі пріоритети щодо роботи з Альянсом», та статей 6 і 8 Закону України про основи національної безпеки України, ухваленого у 2003 році, яка «передбачає набуття членства України в Альянсі», за який проголосували 319 парламентаріїв, у тому числі представники фракцій «Наша Україна», “Регіони України”, СДПУ (о), ПППУ і Трудова Україна, Європейський вибір та інші.
«Голова Верховної Ради України як діяв, так і буде діяти виключно у межах і у спосіб, визначені законодавством України», - заявив А.ЯЦЕНЮК.
Окрім цього, наголосив голова ВР, у тому числі й за його наполяганням і «виключно задля того, щоб не було неправильної дискусії у суспільстві», до тексту документа було внесено формулювання щодо винесення питання про набуття членства у НАТО на референдум. «Абзац другий цього листа чітко визначає, що при прийнятті рішення щодо майбутнього членства ми порадимось з українським народом», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА. У документі вони заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна- НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року.