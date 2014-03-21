Росія заявляє, що не передумає щодо Криму

Москві важко розмовляти із Заходом , який "відірваний від реальності" і вважає, що Росія може "передумати", заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає РИА Новости.

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"На моє запитання, чи віддають вони собі звіт у тому, що відбулося за останні дні ("псевдореферендум" у Криму і приєднання республіки до Росії - ред.), вони (західні партнери - ред.) відповідали: "Так, але, може, ви ще передумаєте". Важко розмовляти з людьми, які, якщо цитувати одного відомого політичного діяча, "відірвалися від реальності", але, тим не менш, такі розмови продовжують", - заявив Лавров у Раді Федерації, коментуючи дискусію з питання направлення місії ОБСЄ в Україну.