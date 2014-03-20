Генсек НАТО побоюється, що Росія може піти далі Криму
02:55, 20 березня 2014Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що приєднання Криму - це "частина глобальної стратегії Росії", і висловив побоювання можливістю військового вторгнення Росії в східні області України.
приєднання Криму - це "частина глобальної стратегії Росії" / REUTERS
"Зараз ми найбільше стурбовані тим, що не знаємо, (...) чи Росія вторгнеться в східні області України", - сказав він, виступаючи в середу в Брікінгському інституті (США), передає Інтерфакс-Україна.
"Якщо Росія продовжить свій наступ, вона зробить вибір на користь ізоляції на міжнародній арені", - підкреслив глава НАТО.
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"У нас в демократіях обговорюють, радяться, зважують варіанти, перш ніж прийняти рішення. Тому що нам дорога прозорість, і ми вибираємо законні варіанти, тому що ми використовуємо силу як останній засіб, а не як пріоритет", - зазначив Расмуссен.
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