Генсек НАТО побоюється, що Росія може піти далі Криму

"Зараз ми найбільше стурбовані тим, що не знаємо, (...) чи Росія вторгнеться в східні області України", - сказав він, виступаючи в середу в Брікінгському інституті (США), передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія продовжить свій наступ, вона зробить вибір на користь ізоляції на міжнародній арені", - підкреслив глава НАТО.

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"У нас в демократіях обговорюють, радяться, зважують варіанти, перш ніж прийняти рішення. Тому що нам дорога прозорість, і ми вибираємо законні варіанти, тому що ми використовуємо силу як останній засіб, а не як пріоритет", - зазначив Расмуссен.