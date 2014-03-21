Звернення українських моряків до влади: прийміть рішення, ми не знаємо, що робити, на нас тиснуть

Про це йдеться у зверненні особового складу до в.о. президента, прем'єра, міністра Оборони, начальника Генерального Штабу ЗС України, повідомляє Українська правда.

"Просимо Вас прийняти конкретне рішення щодо наших подальших дій у зв'язку з тим, що більшість особового складу не знає, чого їм та їх сім'ям чекати найближчим часом і вжити рішучих дій щодо вирішення ситуації, яка склалася", - сказано у зверненні.

Моряки вимагають "дати роз'яснення щодо дій військовослужбовців, у яких батьки перебувають на території України, а дружини з дітьми знаходяться в АР Крим і навпаки, а також роз'яснення про долю військовослужбовців та їх сімей, які проживають на території АР Крим".

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"Просимо Вас затвердити найближчим часом план евакуації сімей військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах, дислокованих на території АР Крим та окупованих російськими військами і надати нам цю інформацію всіма можливими засобами", - наголошується в заяві.

Крім того, військові стурбовані інформацією про випадки притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців, які звільняються з військової служби за контрактом (за статтею "неповна службова відповідність") з військових частин ЗС України, дислокованих на території АР Крим і виїжджають на територію України.

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"В якості варіантів наших подальших дій немає жодного, які б влаштовували військовослужбовців ЗС України. Ворожа сторона пропонує нам здатися і прийняти російське громадянство, або виїжджати з території АР Крим без можливості сюди повернутися", - підкреслюють військові.

"Часу чекати у нас немає, тому що нам постійно надсилають загрози щодо штурму нашого корабля, а в деяких випадках загрожують залученням до кримінальної відповідальності", - зазначили вони.

"Запасів палива і прісної води щодня ставати менше, вийти з озера Донузлав у відкрите море кораблі не мають можливості через те, що вихід заблокований затопленими кораблями, тому просимо Вас негайно розглянути наше звернення і негайно прийняти відповідне рішення", - підкреслюють військові.

"Всі військовослужбовці нашої частини до теперішнього часу вірні військовій присязі і українському народу і сподіваються на ваші негайні та адекватні рішення!" - підкреслили українські військові.