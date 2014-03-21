Ультиматум від РФ морякам спливає сьогодні: зрадити Україну або залишити Крим

Нагадаємо, що військовим "запропонували" три варіанти: присягнути Росії, або отримати російські паспорти і залишитись на півострові, але вже в якості цивільних, або ж отримати по чотири тисячі гривень і назавжди залишити Крим, повідомляє Радіо Свобода.

Далі, припускають військові, можливий силовий варіант. Моряки чекають розпоряджень від Міноборони, втім там, поки що, мовчать.

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«Якщо Держдума ухвалить закон, щоб все тут націоналізувати, то ми підпадаємо під дію кримінального кодексу Російської Федерації і стаємо військовими злочинцями. Якщо ж ми просто здаємо кораблі, то ми по українському законодавству будемо державними зрадниками», – розповів офіцер одного кораблів, який з міркувань безпеки побажав залишитись не названим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Держдума Росії має розглянути законопроект про приєднання Криму до складу Російської Федерації. Тоді ж спливає термін ультиматуму. Якщо нічого не зміниться, екіпажі кораблів не виключають силового захоплення суден російськими військовими. В будь-якому разі, без відповідного наказу, залишати кораблі не планують.