Після засідання РНБО Раїса Богатирьова зробить заяву

Завтра, 18 січня, о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Як повідомляє прес-служба Президента, на засіданні розглядатиметься стан додержання законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин. Йтиметься також про стан виконання рішень РНБО, зокрема, рішень з питань використання та охорони земель.

Після завершення засідання, орієнтовно о 16.30, у Секретаріаті Президента України відбудеться заява для преси секретаря РНБОУ Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

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