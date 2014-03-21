МВС проводить слідчі дії в будівлі «Нафтогазу» в Києві
15:16, 21 березня 2014Політика
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Міністерство внутрішніх справ України проводить слідчі дії в будівлі НАК “Нафтогаз України” в Києві.
У будівлі "Нафтогаз" проходять слідчі дії
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович.
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“Там працюють спеціальні підрозділи МВС. Проходять слідчі дії”, - сказав він, не уточнивши в той же час, які саме слідчі дії, у зв'язку з чим проводяться в приміщенні “Нафтогазу”.
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