У Севастополі розпочнуться заходи до Дня Соборності України

Завтра в Севастополі розпочнуться заходи, присвячені Дню Соборності України.

Як передає кореспондент, згідно із затвердженим на засіданні оргкомітету планом, з 18 по 22 січня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді буде організована міська виставка образотворчого і декоративного мистецтва.

20 січня в Українському культурно-інформаційному центрі пройде традиційна урочиста церемонія вручення паспортів юним громадянам України. На 21 січня в міській адміністрації заплановане проведення тематичного «круглого столу», присвяченого Дню Соборності України.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси й інформації міської державної адміністрації, 22 січня за участю керівництва міської і районних держадміністрації, міської і районних рад відбудеться урочисте покладання квітів до пам`ятників Т.Г. Шевченку (у Гагарінському районі міста) і Лесі Українці (у Балаклавському районі). У заході також візьмуть участь рота почесної варти і оркестр ВМС України, представники громадських організацій і політичних партій, школярі і студенти, громадськість міста.

Цього ж дня в Севастопольському центрі культури і мистецтв пройдуть урочисті збори і святковий концерт, присвячені Дню Соборності України.

В навчальних закладах міста будуть проведені усні журнали на тему: «Україна – соборна держава», тематичні уроки, класна година. 22 січня в усіх школах Севастополя пройдуть тематичні уроки, присвячені Дню Соборності України, в рамках всеукраїнської акції «Діти об`єднують Україну».

Крім того, як повідомили в міськдержадміністрації, впродовж всього наступного тижня в бібліотеках міста будуть відкриті книжкові тематичні виставки «Соборність України», «Соборність – це єднання». 22 січня у філіалах № 2,3 Центральної бібліотечної системи для дорослих пройде година цікавих повідомлень: «Сторінки історії Соборності України», «Від ідеї до історії Соборності України». Спеціально для маленьких севастопольців у бібліотеці ім. Гайдара відбудеться вікторина «Символіка України».