Яценюк скасував поїздку до Гааги через переговори з МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк повідомив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

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«Я скасовую свою поїздку до Гааги, тому що завтра треба далі проводити переговори із завершення програми з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні ми розглянемо законопроекти, які треба буде розглянути в парламенті. І завтра-післязавтра провести остаточні переговори з МВФ, щоб вийти на остаточне рішення», - сказав прем'єр.

Раніше місія МВФ, яка перебуває в Києві з 4 березня, перенесла дату завершення своєї роботи в Україні з 21 на 25 березня.

Україна відновила активний діалог з МВФ у лютому 2014 року – після призначення нового уряду. Протягом минулого року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували, скоріше, оцінну функцію – рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалене. У грудні 2013 року фахівці фонду відзначали, що макроекономічна політика, яка проводиться на той момент властями України, посилювала значні зовнішні і фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію. На думку експертів МВФ, Україні були потрібні фіскальна консолідація і значне скорочення бюджетних витрат з одночасною раціоналізацією роботи сектору державних закупівель. Влада України мала провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу у сфері тарифного утворення, а також вжити низку заходів з поліпшення ділового клімату.

Президент США Барак Обама запропонував лідерам G7 обговорити в кулуарах саміту з ядерної безпеки в Гаазі подальші кроки G7 у відповідь на дії Росії стосовно України.