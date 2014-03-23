Російські окупанти хочуть "очистити" Крим від українських військ до 25 березня - журналіст
14:55, 23 березня 2014Політика
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Російські війська, які окупували Крим, отримали команду "очистити" півострів від українських військ до 25 березня.
Російські окупанти отримали команду "очистити" Крим від українських військ до 25 березня / Reuters
"За оперативними даними групи "Інформаційне Опір", російські окупаційні війська в Криму отримали команду з Москви "очистити півострів від ділянок опору українських військ до 25 березня", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.
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