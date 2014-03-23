Україна не допустить прострочення платежів за зовнішніми зобов'язаннями - Яценюк
Україна не допустить прострочення платежів за зовнішніми зобов'язаннями, незважаючи на те, що ситуація в країні вкрай складна й очікувати економічного зростання не доводиться.
Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.
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«Зараз ми з нашими західними партнерами робимо всі кроки для того, щоб не допустити затримок із зовнішніх виплат, не допустити прострочень за соціальними виплатами. Хоча ситуація дуже складна», - сказав глава уряду.
Раніше Яценюк зазначав, що очікує стабілізації економічної ситуації протягом 2014 року і зростання економіки України з 2015 року. Зараз, за словами Яценюка, головне завдання - «не впасти".
За даними Міністерства фінансів, Україна в січні-лютому погасила 1 млрд дол. зобов'язань за державним боргом, і до кінця року залишається заплатити 9 млрд дол.