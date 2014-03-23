29 березня в Криму пройде позачергова сесія Курултаю кримськотатарського народу

29 березня в Криму пройде позачергова сесія Курултаю кримськотатарського народу VI скликання.

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Меджлісу. Інформація про місце, час і порядок позачергової сесії Курултаю будуть опубліковані згодом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter