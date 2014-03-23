29 березня в Криму пройде позачергова сесія Курултаю кримськотатарського народу
20:14, 23 березня 2014Політика
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29 березня в Криму пройде позачергова сесія Курултаю кримськотатарського народу VI скликання.
29 березня в Криму пройде позачергова сесія Курултаю кримськотатарського народу
/ gazeta.lviv.ua
Про це йдеться у повідомлені прес-служби Меджлісу.
Інформація про місце, час і порядок позачергової сесії Курултаю будуть опубліковані згодом.
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