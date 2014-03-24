Морпіхи Феодосії ставлять умови росіянам і готові стріляти

Російські окупанти вимагають залишити всю зброю і продовжують блокувати військову частину, повідомляє 5 канал.

У свою чергу морпіхи заявили, що поїдуть лише з вантажівками і на БТР-ах з прапором України і свого батальйону.

Якщо до наказу про виїзд хтось незаконно спробує проникнути на територію частини – відкриють вогонь на ураження.

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Як заявив капітан Збройних сил України Олександр Лантух, особовий склад не бачить жодних причин, чому він має здавати озброєння.

"Ми люди військові, відповідно, ми відповідаємо за нашу техніку, за нашу зброю. Нас ніхто не захоплював, нас ніхто не перемагав, і ми не бачимо жодних причин, чому ми повинні її тут залишати", - зазначив він.