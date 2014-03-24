У мережі з'явилися фото погрому частини морпіхів у Феодосії

Морські піхотинціз захопленої російськими окупантами частини у Феодосії передали ТСН фото приміщень після штурму, пише ТСН.ua.

Штурм частини почався в 4 ранку з закидання світлошумовими і газовими гранатами, потім в хід пішли БТРи та десант з вертольотів. Загалом частину штурмували близько 300 озброєних агресорів.

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Як розповідали морпіхи, їх били, спалили український прапор і закликали переходити на бік Росії. З 60-70 моряків частини лише 43 готові й далі служити Україні. Також не зрадив присязі офіцерський склад морської піхоти.

Фотогалерея "Як розгромили частину морпіхів у Феодосії"