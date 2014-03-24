Російські окупанти взяли штурмом батальйон української морської піхоти у Феодосії

Починаючи з 4.30 ранку в районі розташування батальйону морської піхоти з Феодосії було чути постріли, над частиною кружляв вертоліт, а у 05.00, за повідомленням джерел, почався штурм частини.

"Джерела підтверджують роботу пари вертольотів МИ-24 і пари МИ-8, деякі джерела стверджують, що "працювали" КПВТ з Бтрів", - написав у Facebook глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.Читайте такожМорпіхи Феодосії ставлять умови росіянам і готові стріляти

Периметр частини оточений. Дорога до частини перекрита 2 БТРами і двома десятками солдатів РФ. В будівлі казарми сильне задимлення.

"З території частини вийшло 3 Уралу. На борту українські морпіхи. Руки у них пов'язані", - повідомив Селезньов.