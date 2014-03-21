У Феодосії батальйон морської піхоти готується до штурму

Про це "Українській правді" повідомив командир частини Дмитро Делятицький.

"Я зараз не дуже можу говорити, бо ми готуємось відбивати штурм", - сказав він.

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На питання, чи означає це, що переговори не були успішними, він відповів: "Саме так. Тому треба готуватись".

Раніше повідомлялося, що Делятицький вів переговори про виведення українських військових разом з технікою на територію материкової України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, посилаючись на оперативні дані групи «Інформаційний опір», поінформував, що у Феодосії українські морські піхотинці готуються до передислокації на материк.

Він відзначив, що за даними на 12.00 у Донузлаві не здаються 5 кораблів ВМС України: "Костянтин Ольшанський", "Кіровоград", "Черкаси", "Чернігів", "Вінниця".

У Севастополі залишився один корабель під українським прапором - "Славутич".

Водночас у Феодосії українські морські піхотинці зранку готуються до передислокації на материк. Ці приготування проводяться за погодженням з Генштабом ЗС України, відзначив Тимчук.