Серед учасників проросійського мітингу в Одесі був помічений неонацист з РФ (фото)

13:29, 25 березня 2014
Політика
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В проросійському мітингу в Одесі брав участь неонацист з РФ Антон Раєвський.

неонацист одесса / Фото: Думская.net

Користувачі соцмережі Facebook ідентифікували з фотографій одного з учасників проросійського мітингу в Одесі, який пройшов в неділю, повідомляє Думская.net.

Роль одесита, який закликає до приєднання Одеси до РФ, зіграв петербуржець Антон Раєвський. Він є членом осередку «Чорна сотня». Як видно з його каналу на YouTube, організація копіює стилістику нацистської Німеччини. Сам же Антон має на руках татуювання з нацистськими гаслами, повідомляє видання.

Фото: Думская.net

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