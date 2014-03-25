Серед учасників проросійського мітингу в Одесі був помічений неонацист з РФ (фото)

Користувачі соцмережі Facebook ідентифікували з фотографій одного з учасників проросійського мітингу в Одесі, який пройшов в неділю, повідомляє Думская.net.

Роль одесита, який закликає до приєднання Одеси до РФ, зіграв петербуржець Антон Раєвський. Він є членом осередку «Чорна сотня». Як видно з його каналу на YouTube, організація копіює стилістику нацистської Німеччини. Сам же Антон має на руках татуювання з нацистськими гаслами, повідомляє видання.