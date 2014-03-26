Допит морпіха РФ: Якщо буде наказ - будемо стріляти
12:43, 26 березня 2014Політика
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В мережі Інтернет з'явилося відео допиту морпіха РФ.
На фото - морпіхи РФ у Євпаторії / REUTERS
У мережі з'явилося відео допиту одного з затриманих російських морських піхотинців, які намагалися з Росії потрапити до Криму.
Відео опублікувала на своєму каналі в Youtube група "Інформаційний Спротив".
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«Найцікавіше починається на 07.15 - стріляти в українських громадян морпіх буде, якщо такий наказ надійде. Здорового глузду у російській окупації Криму не бачить», - прокоментували відео члени ІС.
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