Морпіхи із Феодосії розповіли, як російські війська захоплювали їх частину
Сьогодні морських піхотинців з Феодосії продовжують розміщувати у Генічеську.
Частина феодосійського окремого батальйону морської піхоти з Феодосії, яких вивели з території Криму, розквартировані у Генічеську.
Про це "Українській правді" повідомив офіцер управління частини старший лейтенант Анатолій Мозговий.
"Ми на території Генічеська. Нас розквартирували. У нас все в порядку", - сказав Мозговий.
Ще одна група морських піхотинців залишається у Феодосії і готується до відправки на материкову частину України.
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Разом з тим досі не випустили командира частини в Феодосії Дмитра Делятицкого і заступника командира з виховної роботи Ростислава Ломтєва.
Разом з тим заступник командира батальйону Володимир Баранюк перед відправленням розповів про захоплення частини і про те, як відпускали військових.
За його словами, першими відпустили офіцерів, а частину морпіхів російські окупанти тримали до того моменту, поки перша група не поїде на материкову частину.