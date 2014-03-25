Морпіхи із Феодосії розповіли, як російські війська захоплювали їх частину

Частина феодосійського окремого батальйону морської піхоти з Феодосії, яких вивели з території Криму, розквартировані у Генічеську.

Про це "Українській правді" повідомив офіцер управління частини старший лейтенант Анатолій Мозговий.

"Ми на території Генічеська. Нас розквартирували. У нас все в порядку", - сказав Мозговий.

Ще одна група морських піхотинців залишається у Феодосії і готується до відправки на материкову частину України.

Читайте такожУ мережі з'явилися фото погрому частини морпіхів у Феодосії

Разом з тим досі не випустили командира частини в Феодосії Дмитра Делятицкого і заступника командира з виховної роботи Ростислава Ломтєва.

Разом з тим заступник командира батальйону Володимир Баранюк перед відправленням розповів про захоплення частини і про те, як відпускали військових.

За його словами, першими відпустили офіцерів, а частину морпіхів російські окупанти тримали до того моменту, поки перша група не поїде на материкову частину.