Донецький губернатор дав місяць на легалізацію копанок

Голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута всім власникам копанок - місць нелегального видобутку вугілля - дав місяць на легалізацію надрокористування, а всі інші обіцяє закрити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в облдержадміністрації на нараді з питання незаконного надрокористування у сфері вуглевидобування на території Донецької області.

Він заявив, що для легалізації копанок, які відповідають критеріям малих шахт, регіональна влада Донецької області дає один місяць. Усі ті, хто бажає продовжувати свою роботу в законному руслі, повинні протягом цього терміну подати відповідні документи в обласну раду й інші дозвільні органи.

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«Усі, хто не подасть заяву про легалізацію протягом місяця, будуть закриті. Ми зі свого боку зробимо всі необхідні рухи, щоб допомогти. Дається термін один місяць, щоб подали документи всі, хто відповідає критеріям», - підкреслив Тарута.

За його інформацією, вугілля видобувається на рік «близько 5 млн тонн загалом по Україні на цих незаконних копанках». Станом на початок цього місяця в Донецькій області залишається 160 ділянок незаконного вуглевидобування, серед яких 43 кар'єри, де видобуток ведеться відкритим способом. Найбільша кількість нелегальних місць вуглевидобування зафіксована в Амвросіївському та Шахтарському районах.

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Губернатор зазначив: «У мене є вертоліт, свій, особистий, і я за свої гроші робитиму обліт разом із керівниками правоохоронних органів, представниками місцевої влади. Ми спостерігатимемо щотижня, як змінюватиметься картина».

Тарута сказав, що сьогодні не повинно існувати ніяких нелегальних організацій із видобутку вугілля, оскільки через відсутність техніки безпеки там гинуть люди, також нелегально видобуте вугілля викликає великі проблеми зі збутом продукції вугільних підприємств регіону, створюючи надлишки на ринку вугілля, що ставить під загрозу їх економічну стабільність.

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«Насправді ми миримося з тим, що у нас у XXI столітті існує рабовласницька праця й люди без будь-якого захисту працюють, гинуть, їх засипає, ніхто їх не розшукує. На жаль, підкидають (загиблих у копанках) на дороги, і у нас рівень ДТП чималий у тому числі й через ті неподобства, які існують у копанках», - сказав Тарута.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня губернатор Донецької області Тарута у ході апаратної наради з керівниками структурних підрозділів ОДА пообіцяв за 2 місяці закрити всі нелегальні копанки в регіоні.