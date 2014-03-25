Тарута пообіцяв за 2 місяці закрити всі нелегальні копанки на Донеччині

Губернатор Донецької області Сергій Тарута обіцяє за 2 місяці закрити усі нелегальні копанки в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тарута заявив сьогодні під час апаратної наради з керівниками структурних підрозділів ОДА.

«У нас є карта місцезнаходження цих ям. Ми знаємо, де знаходяться всі ці копанки», - відзначив губернатор.

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Він також пояснив, що деякі такі міні-шахти можуть бути легалізовані, і робота у цьому напрямку проводилася і раніше, але вона була неефективною, люди не повірили владі й продовжили свою діяльність за корупційними схемами в тіні.

«Усі, хто бажають, отримають право на законну роботу. А всі копанки, які не пройдуть легалізацію, будуть закриті. Ми протягом двох місяців маємо поставити крапку у цьому питанні», - заявив Тарута.

Він відзначив, що «копанки дуже заважають нормальному розвитку вугільної галузі: з одного боку, нелегальний видобуток створює надлишки на ринку вугілля, з іншого – це використання рабської праці без дотримання техніки безпеки й оформлення на роботу».

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Губернатор також підкреслив, що ці міні-шахти створюють і низку екологічних проблем - розриваються екосистеми, псується ґрунт, і земля стає непридатною для ведення сільського господарства.

Тарута заявив, що регіональна влада жорстко боротиметься з незаконним видобутком вугілля, і відповідну програму подальших дій буде прийнято на нараді, в якій візьмуть участь керівники міст і правоохоронних органів з питання боротьби з незаконним видобутком вугілля.