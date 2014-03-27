Куля в тілі Музичка була випущена зі зброї, яка знаходилася у його руці - МВС

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов.

«Криміналісти зробили висновок, що обидві кулі – одна, яка вийнята з лівої частини грудей Музичка, та друга, яку медики вилучили із середньої третини плеча пораненого бійця спецпідрозділу ГУБОЗ МВС України «Сокіл», – випущені зі зброї, яка знаходилася в руці Музичка», – підкреслив Євдокимов.

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Як повідомляв УНІАН, тіло Музичка з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня поблизу села Бармаки біля Рівного.

Євдокимов заявив, що Музичка було смертельно поранено з його власної зброї під час проведення спецоперації спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» на території Рівненської області із затримання членів організованої злочинної групи.

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Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки керівника МВС Арсена Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, у тому числі командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».