Аваков назвав "Правий сектор" бандитами і готовий прийняти виклик

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.

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"Якщо якісь бандити погрожують міністрові, я цей виклик приймаю і готовий прийняти будь-який виклик, тому що така моя посада. І надалі моя позиція буде досить жорстка до бандитів, до тих, хто зі зброєю в руках порушує порядок", - сказав Аваков, коментуючи заяви «Правого сектора» щодо вбивства Олександра Музичко.

На уточнююче запитання, чи називає він бандитами представників «Правого сектора», міністр відповів: "Я називаю бандитами будь-якого, хто називається і виряджається в будь-який одяг, нехай то буде «Правий сектор» або Самооборона Майдану. Справжні патріоти зі зброєю в руках охороняють кордон держави і стоять там на блокпостах, а ті, хто лазять по підприємствах... або у приватні домоволодіння - це бандити. Тим більше, коли ми маємо ситуацію, що у них в руках незареєстровані автомати".

Як повідомляв УНІАН, рівненські активісти «Правого сектора» заявляють, що Музичка (Сашка Білого) «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинувачують в цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, у тому числі командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».