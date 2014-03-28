Царьов подав документи для участі у виборах президента
12:37, 28 березня 2014Політика
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Член фракції Партії регіонів Олег Царьов подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.
Царьов йде в президенти / telegraf.com.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Як зазначили у прес-службі, Царьов подав повний необхідний пакет документів, включаючи необхідну суму застави.
Як повідомлялося раніше, документи для участі у виборах президента подали Юрій Бойко, Михайло Добкін і Сергій Тігіпко. Ользі Богомолець не вистачило грошей для застави.
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