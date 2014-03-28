Царьов подав документи для участі у виборах президента

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, Царьов подав повний необхідний пакет документів, включаючи необхідну суму застави.

Як повідомлялося раніше, документи для участі у виборах президента подали Юрій Бойко, Михайло Добкін і Сергій Тігіпко. Ользі Богомолець не вистачило грошей для застави.