Царьов подав документи для участі у виборах президента

12:37, 28 березня 2014
Політика
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Член фракції Партії регіонів Олег Царьов подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.

Царев идет в президенты / telegraf.com.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, Царьов подав повний необхідний пакет документів, включаючи необхідну суму застави.

Як повідомлялося раніше, документи для участі у виборах президента подали Юрій Бойко, Михайло Добкін і Сергій Тігіпко. Ользі Богомолець не вистачило грошей для застави.

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