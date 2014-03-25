Добкін подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, Добкін оформлював документи близько 10 хвилин, після чого поспілкувався із пресою.

Він сказав, що зробить все, що запланував. “Ви все побачите, що я буду робити на виборах”, - сказав Добкін.

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За його словами, він має дві стратегії ведення виборчої кампанії. Одна, на випадок, якщо він до 10 травня буде обмежений у пересуванні країною, друга - повноцінна кампанія: з можливістю відвідувати регіони, зустрічатись з виборцями, брати участь у телевізійних програмах і робити все, щоб якнайбільше людей підтримали його кандидатуру на пост президента, повідомив Добкін.

Нагадаємо, ЦВКзареєструвала Рената Кузьміна кандидатом у Президенти.