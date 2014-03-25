Добкін подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти
Колишній голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом у президенти на позачергових виборах 25 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, Добкін оформлював документи близько 10 хвилин, після чого поспілкувався із пресою.
Він сказав, що зробить все, що запланував. “Ви все побачите, що я буду робити на виборах”, - сказав Добкін.
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За його словами, він має дві стратегії ведення виборчої кампанії. Одна, на випадок, якщо він до 10 травня буде обмежений у пересуванні країною, друга - повноцінна кампанія: з можливістю відвідувати регіони, зустрічатись з виборцями, брати участь у телевізійних програмах і робити все, щоб якнайбільше людей підтримали його кандидатуру на пост президента, повідомив Добкін.
Нагадаємо, ЦВКзареєструвала Рената Кузьміна кандидатом у Президенти.