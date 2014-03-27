Богомолець не вистачило грошей на участь у виборах Президента
11:19, 27 березня 2014Політика
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Громадський діяч, лікар, активістка Майдану Ольга Богомолець має намір балотуватися на посаду президента України, але у неї немає всієї суми, яку необхідно внести в якості застави (2,5 млн грн) для реєстрації кандидатом.
Богомолець не вистачає грошей на подачу своєї кандидатури
Про це в четвер, 27 березня, вона повідомила журналістам біля будівлі Центральної виборчої комісії.
«Залишок грошей збирають друзі, і я сподіваюся, що до кінця дня ми зможемо зібрати необхідну суму. Я дякую всім, хто відгукнувся через інтернет», - заявила Богомолець.
Як пише НБН, вона також розповіла, що в ЦВК їй пояснили: документи необхідно здавати одним пакетом. У разі, якщо не буде підтвердження внесення заставної суми, то активістку Майдану не будуть реєструвати як кандидата в президенти України.
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Нагадаємо, вибори відбудуться 25 травня. Закінчення терміну подання документів - 4 квітня.
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