Богомолець не вистачило грошей на участь у виборах Президента

Про це в четвер, 27 березня, вона повідомила журналістам біля будівлі Центральної виборчої комісії.

«Залишок грошей збирають друзі, і я сподіваюся, що до кінця дня ми зможемо зібрати необхідну суму. Я дякую всім, хто відгукнувся через інтернет», - заявила Богомолець.

Як пише НБН, вона також розповіла, що в ЦВК їй пояснили: документи необхідно здавати одним пакетом. У разі, якщо не буде підтвердження внесення заставної суми, то активістку Майдану не будуть реєструвати як кандидата в президенти України.

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Нагадаємо, вибори відбудуться 25 травня. Закінчення терміну подання документів - 4 квітня.