Тігіпко йде у президенти і вже подав документи до ЦВК

Народний депутат Сергій Тігіпко подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію його кандидатом у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв'ю журналістам після подачі документів Тігіпко повідомив, що зареєструвався як самовисуванець, але висловив сподівання, що з'їзд Партії регіонів, який відбудеться в цю суботу, 29 березня, підтримає його кандидатуру.

Читайте такожЗМІ: Партію регіонів очолить Тігіпко

“Про кандидата у президенти ми поговоримо на з'їзді, І я маю сподівання, що в черговий раз його не перенесуть і він відбудеться у суботу, і там буде дуже принципова розмова, дуже важлива для самої партії, оскільки, на жаль, у багатьох великої довіри до цього з'їзду немає – не відомо, хто приймає рішення про перенесення... Але ми поборемось за партію”, - сказав Тігіпко.

Тігіпко підкреслив, що президентські вибори є надзвичайно важливими в умовах, коли спостерігається велика недовіра до владних інститутів.

Читайте такожТігіпко закликав керівництво ПР не втягувати партію в авантюру

“Зараз новий президент має максимально відновити довіру до влади, і з цього має стабілізуватись ситуація в країні”, - сказав Тігіпко.

Він зауважив, що не боїться конкуренції на президентських виборах, у тому числі й серед своїх однопартійців (сьогодні до ЦВК подав документи представник Партії регіонів Михайло Добкін - УНІАН). Тігіпко наголосив, що в політиці конкуренція є добрим стимулом.

“З'їзд вирішить, і після цього кожен буде визначатися”, - сказав Тігіпко.

Читайте також Від Партії Регіонів у президентських виборах може брати участь Тігіпко

За його словами, у його виборчій програмі велика увага буде приділена збільшенню повноважень регіонів. “Ми маємо чути те, що відбувається на півдні і на сході”, - сказав Тігіпко.

Також він пропонує посилити відповідальність за заклики про відділення певних регіонів від України.