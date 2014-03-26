Бойко візьме участь у президентській гонці

Екс-віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію його кандидатом на пост президента на позачергових виборах 25 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Документи Бойко подав сьогодні, зазначили в прес-службі.

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Як повідомлялося, 17 березня Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на пост президента – Рената Кузьміна. Вчора, 25 березня, заяви на реєстрацію кандидатами у президенти подали екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін та президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович.