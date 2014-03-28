Росія обурена відключенням в Україні "путінської пропаганди"
14:01, 28 березня 2014Політика
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Москва обурена відключенням в Україні великих російських телеканалів.
МЗС РФ вважає, що в Україні з допомогою відключення російських каналів, ущемляють права росіян
Москва називає припинення мовлення чотирьох великих російських телеканалів в Україні тотальним ігноруванням інтересів російськомовних жителів, заявив в п'ятницю МЗС РФ, передає РИА Новости.
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«Тотальне ігнорування інтересів російськомовних жителів України - це вже не новина, а перманентна реальність. Останнє свідчення тому - призупинення мовлення чотирьох великих російських телеканалів», - сказано в коментарі відомства.
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