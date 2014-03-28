Росія обурена відключенням в Україні "путінської пропаганди"

Москва обурена відключенням в Україні великих російських телеканалів.

Москва називає припинення мовлення чотирьох великих російських телеканалів в Україні тотальним ігноруванням інтересів російськомовних жителів, заявив в п'ятницю МЗС РФ, передає РИА Новости. Читайте такожУ "Батьківщині" розповіли про можливий сценарій введення російських військ в Україну «Тотальне ігнорування інтересів російськомовних жителів України - це вже не новина, а перманентна реальність. Останнє свідчення тому - призупинення мовлення чотирьох великих російських телеканалів», - сказано в коментарі відомства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter